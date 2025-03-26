شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط فنى لـ سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة.. أغانى وفيلم وتقديم برنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى الخروج من أزمته الأخيرة، حيث، يتعاون مع الملحن إسلام السقا فى أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقى لكل من عمار مصطفى وكريم الحلوانى، ومن المقرر طرح الأغنية فى عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، كما يعود لتقديم برنامجه سعد مولعها نار الذى يستضيف من خلاله باقة من نجوم الغناء، ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات والخير.

وأكد مؤخرا سعد الصغير في تصريحات لـ الخليج 365: "أم أولادى تعبت معايا، ومستعد أعمل أى شىء علشانها، ومقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة، ووقفت جانبي كثيرا".

وأكد النجم سعد الصغير، فى أول تصريح له لـ"الخليج 365"، عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: "الحمد لله فرحان بوجود إخواتى معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمنى منكم وانتظروا شغلى الجديد، هرجع أركز فى شغلى وأقدم أحسن ما عندى لجمهورى".

وأضاف سعد الصغير: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضى بكل شيء مكتوب لى".