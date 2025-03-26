شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت: مشهدا التعذيب والقتل الأصعب فى مسلسل الغاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى دور الفنان تامر شلتوت بقتله فى أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الغاوي بعد أن قرر الخواجة قتله على يد ذراعه الأيمن غريب على خلفية خيانة شلتوت له والاتفاق مع محمد لطفى على بيع الساعة.

وعن دوره فى المسلسل الغاوي قال الفنان تامر شلتوت بصراحة سعيد جدا بنجاج الدور وأعتبره نقلة فنية في مشوارى الفني، وأشكر كل من رشحنى ووثق في، لافتا أن مشهدى التعذيب والقتل من أصعب المشاهد فى هذا المسلسل حيث تعرض لعدة إصابات فى هذا المشهد.

المسلسل من النوع الذى يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجي ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، بالإضافة إلى تامر شلتوت الذي يظهر كأحد الشخصيات الرئيسية.

تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة. يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.

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