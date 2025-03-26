شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت: شخصية المحاسب خالد حسنين فى مسلسل الشرنقة نقلة فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان عماد صفوت عن سعادته لنجاح مسلسل الشرنقة، بطولة النجم أحمد داود، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه على منصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف عمرو سمير عاطف، حيث أكد عماد أن شخصية خالد المحاسب التي قدمها في الشرنقة كانت بمثابة نقلة نوعية له فى مشواره، خاصة أن العمل يعد التجربة الأولى له في عالم المنصات الرقمية، وهو أمر هام للغاية بالنسبة للتطور الدرامى في الوقت الحالي.

وأضاف عماد أن تعاونه مع المخرج محمود عبد التواب للمرة الثانية يعد من أبرز الإنجازات التي حدثت معه، إذ تعاون معه من قبل في مسلسل صوت وصورة العام قبل الماضى، خاصة أنه يعتبر توبة من أهم المخرجين على الساحة لما يتمتع بخبرة كبيرة ونجاحات ورؤية فنية مميزة ومختلفة، والتعاون معه في الشرنقة والطريقة التي يتعامل بها مع الممثل رائعة ولطيفة للغاية.



عماد صفوت

وأكد عماد صفوت أن النجم أحمد داود نجم كبير وناجح على المستوى الدرامى والسينمائى، بالإضافة إلى أن داود كواليس العمل معه مميزة ورائعة، مشيراً إلى أنه متواضح للغاية ومشجع جدا، ويجعل اللوكيشن في حالة بهجة طوال الوقت، وابارلك له على النجاح الكبير والجماهيرى في الشرنقة .

يشار إلى أن عماد صفوت قدم العديد من الأعمال المميزة الفترة الماضية، أبرزها مسلسل جعفر العدة بطولة النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، ومسلسل صوت صوت وصورة بطولة النجمة حنان مطاوع، وإخراج محمود عبد التواب، ومسلسل مهب الريح بطولة النجمة هند صبرى وإخارج أحمد خالد موسى، ومسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومسلسل العودة بطولة النجم شريف سلامة، ومسلسل الشرنقة مع النجم أحمد داود.

مسلسل الشرنقة عرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف صدقى صخر، باسل الزارو، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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