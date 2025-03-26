شكرا لقرائتكم خبر عن داليا شوقى: لا يمكن مقارنتى بالنجمة الكبيرة شادية فى مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا شوقى تفاصيل مشاركتها في مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث صرحت قائلة: "وقعت في غرام شخصية سلوى المعاصرة، ولايمكن مقارتنى بـ النجمة الكبيرة شادية، أنا احترمت الرواية، والفيلم الذى قدم من قبل، لكننى أقدم شخصية بـ تفاصيل مختلفة".

وتابعت شوق مشيرة إلى: "المقارنات لم تكن مريحة، لكننى متفهمة غيرة المشاهدين، والمتابعين، لأن الفيلم من اهم أفلام السينما المصرية، ولكننى أريد أن يتابع المشاهدين العمل ويتركوا الحكم بعد عرض آخر حلقة من مسلسل شباب امرأة".

وأشارت شوقى قائلة: "تحدثت مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج أحمد حسن لـ رسم تفاصيل الشخصية، خاصة أنها رومانسية، تحب عملها، عائلتها هي مصدر الدفء في حياتها، كما أنها تقع في وسط الصراع ما بين شخص يحبها وشخص هي تحبه".

وأنهت شوقى حديثها قائلة: "أنا فخورة بـ تطور زميلى الفنان يوسف عمر، وسعيدة بالعمل مع دفعتى الفنان يوسف عثمان، والنجمة غادة عبد الرازق ايقونة، وأحب أشكر المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج أحمد حسن على تعبهم".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025