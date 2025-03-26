شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يستأنف تصوير فيلم زوجة رجل مش مهم بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم أكرم حسنى، تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" بعد إجازة عيد الفطر، وأكد أن أسم الفيلم اسما مؤقتا حتى الآن.

وقال أكرم حسنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعد العيد هنستكمل تصوير فيلم زوجه رجل مش مهم وهو اسم مؤقت بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز بتشرف انى معها في الفيلم و من إخراج معتز التونى".

كما تحدث أكرم حسنى، عن كواليس مسلسل الكابتن، الذى عرض فى النصف الأول من موسم دراما رمضان 2025، مؤكدا أن الكواليس كلها ضحك و هزار و الكل كان عيلة في التصوير.

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.