شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر: قدمنا شباب امرأة بشكل مختلف عن الفيلم وأتمنى ناخد فرصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة جورى بكرعن سعادتها بالمشاركة فى بطولة مسلسل شباب امرأة الذى يتم عرضه حالياً ضمن مسلسلات النصف الثانى من شهر رمضان 2025، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تشرفت بالعمل مع النجمة غادة عبد الرزق لأول مرة لاسيما أنها تحبها على المستوى الشخصى والعملى، ولها معزة كبيرة فى قبلها وكان شباب امرأة فرصة للعمل معها والتقرب منها.



جورى بكر مع غادة عبد الرازق

وطلبت جوري بكر من الجمهور عدم مقارنة مسلسل شباب امرأة مع الفيلم الذى تم عرضه قبل 68 عاماً، وقالت: "إحنا قدمنا الرواية بطريقة مختلفة عن الفيلم في عمل درامى من 15 حلقة، وأتمنى أن يعطينا الجمهور الفرصة كاملة ويشاهدوا الحلقات المتبقية للنهاية، وأحب أعرف رأى الجمهور في الشخصية الجديدة اللي انا عملتها في هذا المسلسل".

وأكدت جوري بكر أنها قدمت دور منار في مسلسل شباب امرأة بكل حب من قلبها وبمساعدة المخرج أحمد حسن لافتة: "عندما تم ترشيحي للعمل أنجذبت جداً للشخصية لما بها من تفاصيل وتقلبات وحاولت الاجتهاد فيها بأقصى ما لدى، وعاوز أشكر كل فريق المسلسل والناس كلها كانت جميلة وانبسطنا أوى فأحداث العمل كانت حلوة كواليسه كانت أجمل".

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب إمرأة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، خلال النصف الثاني على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.



جورى بكر مع غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة

مسلسل شباب امرأة مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة غادة عبد الرازق، محمد محمود، محمود حافظ، يوسف عمر، داليا شوقي، عمرو وهبة، حسن أبو الروس، جورى بكر، رانيا منصور، ليلى حسين، طارق النهرى، عبير منير، عبد الرحمن القليوبى، شايما الشريف، وضيوف الشرف سامية الطرابلسى، لبنى ونس، محمد الصاوى، عنير، سعيد صديق، وظهور خاص للفنان ليد فواز.

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