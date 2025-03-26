شكرا لقرائتكم خبر عن شريف خير الله يشيد بمسلسل قهوة المحطة: سيمفونية معزوفة باقتدار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الفنان القدير شريف خير الله بمسلسل قهوة المحطة الذي يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2025، مؤكدا أنه مسلسل رائع وبلغة حوار تعبر عن الشخصيات بكل مفرداتها وأحاسيسها.

وقال خير الله، عبر حسابه على إنستجرام: "مسلسل رائع ومتميز للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال ولغة حوار تعبر عن الشخصيات بكل مفرداتها وأحاسيسها، إسلام خيري مخرج يمتلك أدواته بشكل رائع، مبروك لكل عناصر السيمفونية المعزوفة باقتدار".



شريف خير الله يشيد بمسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيرى، إنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبو الروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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