شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رمضانية ساحرة جمعت هانى فرحات وأنغام بقصر محمد على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة من الطرب والموسيقي العربية الأصيلة بقاهرة المعز، وفي ليلة رمضانية ساحرة شهدها قصر محمد علي، أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات.

الحفل رفع شعار من القلب إلى القلب وخصص دخله بالكامل لدعم عمليات القلب بالمجان فى مؤسسة مجدي يعقوب.



المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفل بمثابة ليلة في حب الإنسانية وأن الجميع وافق علي المشاركة فيه دعمًا لفكرته وإيمانا بالرسالة التي تحملها مؤسسة مجدي يعقوب وتقدمها لمرضي القلب.



وأعرب عن سعادته بقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الذي يري أنه يحمل الكثير من المعاني والمشاعر الإنسانية، مشيرًا إلي أن تذاكر الحفل نفذت بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها، ما يؤكدعلي أن الجمهور متشوق للحفلات الغنائية ولسماع الفن الأصيل.



وشدد علي أن الحفل يحمل له طبيعة خاصة كونه يقام بأحد الأماكن الأثرية المصرية، فهو يحمل عبق تاريخي كبير علي غرار الحفلات التي قاد فيها الأوركسترا بمصاحبة المطربة الكبيرة أنغام، وأقيمت بالمتحف المصري الكبير وحققت نجاحًا وصدى عربي كبير.

وأشار إلى أنه وأنغام يكونان ديوغنائي وموسيقي بجمعهما عشق الموسيقي والصداقة القوية والتفاهم المشترك، موضحا أنه يشعر بطاقة إيجابية كبيرة بقيادته للأوركسترا بمصاحبة أصوات مهمة مثل أنغام وتامر عاشور وغيرهما من الأصوات المميزة.



يشار إلي أن أجندة هاني فرحات وأنغام تتضمن أكثر من حفل غنائي قادم بعدد من الدول العربية.



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على



ليلة رمضانية ساحرة بقصر محمد على