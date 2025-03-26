شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: شخصيتى فى مسلسل شباب امرأة مختلفة عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رانيا منصور تفاصيل مشاركتها فى مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث صرحت قائلة: "أقدم دور غالية، بنت المعلم مدبولى الشخصية التى يقدمها الفنان طارق النهرى، وزوجة حامد الشخصية لتى يقدمها النان محمود حافظ،، ابن الرجل التى تزوجت منه شفعات الشخصية التى تقدمها النجمة غادة عبد الرازق".

وتابعت رانيا منصور قائلة: "ومع سير الأحداث نكتشف أنها تساند زوجها ليس لأزمته فقط، ولكن لأنها لديها أزمة خاصة بها معها هي شخصيا، وهذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة، لأنها شخصية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولها تفاصيلها الخاصة بها".

وأشارت رانيا منصور قائلة: "العمل مع النجمة غادة عبد الرازق ممتع، وهى من أجمل النجوم التي عملت معهم، فهى شاطرة، وحساسة وتحب التمثيل، وتهتم أن الممثل الذى يعل معها يظهر في أفضل حالاته".

وأضافت رانيا منصور قائلة: "العمل مع المخرج احمد حسن مريح، لأنه شخص هادى وواثق من نفسه، وهذا يساعدنا في تصوير المشاهد الصعبة والمهمة".

وأنهت رانيا منصور تصريحاتها مشيرة إلى: "لا أحب التركيز مع كل ما يقال حول الأعمال التي أحب المشاركة فيها، لأنه هذا سيعطلنى عن التمثيل".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025