شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة: كل المشاهد مع أكرم حسنى فى الكابتن ضحك هيستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة آية سماحة، عن كواليس مسلسل الكابتن، والعمل مع النجم أكرم حسنى.

وقالت آية سماحة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مسلسل الكابتن وافقت على الورق على طول بسبب أكرم حسنى، والعمل معه كان قمة فى الجمال والمتعة كلنا عيلة فى التصوير وقعدنا كتير بروفات ووقت التصوير كلنا أصحاب وأكرم حسنى قد ايه هو إنسان وبيحب الناس اللى بتشتغل معه وإجتماعى وطيب هو مجمعنا كلنا وكل المشاهد اللى كان بيزعق ليا فيها كنت بضحك، وكنا طول الوقت فى الكواليس ضحك هيستيرى، وسعيدة انى كنت جزء من فريق عمل الكابتن".



وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذى يجد نفسه فى مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة فى الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة فى الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسنى، آية سماحة، سوسن بدر، سامى مغاورى، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعى، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكرى.

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