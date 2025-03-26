شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. سقوط نيقولا معوض غارقا فى دمائه بسبب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مشادات بين "زينب" ياسمين صبري مع "نانسي" مها نصار، بعد اكتشاف الأولى زواج الثانية من "أسامة" نيقولا معوض.

طلبت "زينب" من "أسامة" أن يعيد لها ابنها، ولكنه رفض وأخبرها بأن عليها أن تدفعت 2 مليون جنيه للحصول عليه، لتقوم "زينب" بدفعه وترتطم رأسه بالحائط ويسقط أرضاً نازفا في دمائه، وهربت من الفيلا سريعاً.

وشهدت الحلقة كشف "محمد" محمد العمروسي، لـ "زينب" ياسمين صبري، بأن "أسامة" نيقولا معوض نقل بإحدى الفيلات التى اشتراها مع زوجته الجديدة وهو الأمر الذى كان صادماً بالنسبة لها.

اصطحب "محمد" "زينب" ياسمين صبري وصديقتها "رحاب" سمر مرسي، لمكان فيلا "أسامة" نيقولا معوض، وتركهما، نصحتها سمر باللجوء للمحامى لأن تواجده معهم مهم، ولكن "زينب" أصرت على الدخول، وقامت بدخول الفيلا وسألت "أسامة" على ابنها ورفض إعطائها أية معلومات، لتتفاجأ أثناء بحثها بالفيلا عن صديقتها "نانسى" مها نصار وتكتشف بأنها زوجة طليقها "أسامة".

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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