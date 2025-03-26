شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 11.. حزن حسن بعد طلاق والدته من والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل حسبة عمري، حالة من الحزن سيطرت على حسن "عمر رزيق" بعد طلاق والدته هند "روجينا" من والده فاروق "عمرو عبد الجليل".

وحاولت صديقته "ملك حسن" التخفيف عنه وإقناعه بأن الأمر طبيعي، ومن الوارد أن يحدث في أي بيت.

وكانت الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري، المذاع على قناة DMC وWatch it الرقمية، بدأت باعتذر "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، لـ"هند"، الفنانة روجينا، ولكن تطلب منه الطلاق بعد أن وصل صورة إلى "منتصر"، الفنان محمود البزاوي، وهى هند معها شاب فى شقة.

رمى "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، يمين الطلاق على زوجته "هند"، الفنانة روجينا، وطلبت منه حصولها على حقها الشرعى وبالقانون. طلبت"هند"، الفنانة روجينا، الطلاق من "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، وحصولها على حقتها حسب الشرع والقانون.

وتعترض هند، على حسبة عمرها وشقها وسنين عمرها التى راحت، كيف تحسبها، وتعطيها مؤخر بسنة 1990، والمبلغ لا يجيب هاتف فى وقتنا الحاضر، ونفقة متعة لاتعيشها عام بطولها، وهذا يرضى الله بعد 25 سنة زواج يرضى الله، ومن يستاهل النصف فى ورثه، ويطلب منها رضها على قدر استطاعته بشرط عدم معرفه أولاده.

وطلب "الجندي"، الفنان محمد رضوان، "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل بمشاركة طليقته "هند"، الفنانة روجينا بمشاركته فى مشروع النحت الخاص به لأن تخصصها اتفاق مع العملاء. ويقترح الجندى على فاروق بمكالمة هند من أجل المشاركة فى مشروعه.

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