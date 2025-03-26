شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أحداث مسلسل قهوة المحطة الحلقة 11 والشكوك تحوم حول ريشة وجاولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت الأحداث بشكل متسارع في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل قهوة المحطة، حيث نكتشف وجود دوافع لـ جاولي في قتل مؤمن الصاوي الذي أفشل صفقة بيع الأعضاء البشرية، التي كان علاء عوض وسيطا فيها.

في الوقت نفسه نجد بوادر لتورط ريشة في عملية القتل، إضافة لرحلة مؤمن الصاوي في الكاستينج، وتنتهي الحلقة بمفاجأة كبيرة وسط رحلة بحث أحمد خالد صالح عن قتل مؤمن الصاوي.

مسلسل قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وقام بإخراجه إسلام خيري ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي- ويقوم ببطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وغادة طلعت وفاتن سعيد واحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان .

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

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