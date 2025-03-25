ماكنش الولد يموت.. الحزن يسود متابعى مسلسل الغاوي بسبب وفاة يونس

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الكثير من الجمهور بمشهد دفن وفاة "يونس" في أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل الغاوي، والذي يعرض حاليًا ضمن موسم رمضان الحالي لعام 2025 وهو من بطولة الفنان أحمد مكي.

وتفاعل المتابعون على مشهد دفن الطفل وأشاد الكثير بأداء أحمد مكي، معربين عن حزنهم واستيائهم لوفاة الطفل.

وجاء من بين التعليقات: "حرام عليكم موتوا يونس ليه أنا بتفرج على المسلسل علشان أشوف لحظة رجوع يونس لأمه دلوقتي هتفرج ليه بقى"، وعلقت أخرى: "بجد المسلسل جميل واكشن بس يوجع القلب طب كنتوا سبتوا الولد الصغير ده".

وعلق آخر: "في غلطة.. جثة يونس كانت عند الخواجة شمس جابها منين بقى"، وعلق متابع آخر: "كل ال متابع المسلسل حزن وأتوجع من قلبه على الولد ولكن أنا شوفتها من منظور تانى يا جماعة الخير أمال أهل غزة بيتوجعوا قد إيه كل يوم على أطفالهم".

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار اجتماعي شعبي خلال 15 حلقة ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب وتتعرض عائشة بن احمد للخطف في إحدى قرى الصعيد لتبدأ معها الأحداث والعديد من الصراعات.

مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد في أول تعاون يجمع بين الثنائي بالإضافة إلى كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومحمد لطفي وولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة ومن إخراج ماندو العدل.

يعرض مسلسل الغاوي عبر قناة ON، في تمام الساعة 7:15 مساء، ويعاد على القناة نفسها في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة ستكون في تمام الساعة 7:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة 3 مساء



مكنش الولد يموت.. الحزن يسود متابعي مسلسل الغاوي بسبب وفاة يونس