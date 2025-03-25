شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. الرقم المجهول يطلب من عايشة مهمة جديدة فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الرقم المجهول خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، من عايشة "دنيا سمير غانم" مهمة جديدة فى أسوان، وهى أن تذهب إلى السوق القديم وتأخذ شنطة من التاجر ولا تعلم محتوياتها ويراقبها الدكتور حازم "نور محمود" لتهرب منه.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025