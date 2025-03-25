شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. ماجدة منير تفصح لسهر الصايغ عن سماعها سرّها مع إخوتها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث قررت حزينة "ماجدة منير" أن تترك القصر وتنصرف لبيتها في النجع، وأفصحت لبرنسة "سهر الصايغ" عن سبب قرارها، بأنها سمعتها هي وإخوتها وهم يتفقون على قتل جارحي، كبير المطاريد، وكشفت لها أنها سمعت سرهم الثاني وسبب نزولهم القاهرة، وهنا قامت برنسة بخنقها حتى تقول لها ما الذى سمعته بالظبط، مما جعل حزينة تصر على ترك القصر.

رفضت صفا "هاجر الشرنوبي" أن تصعد للقصر مرة أخرى، بعد موت أبيها الجارحي "حمدي هيكل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، وقالت لزوجها حكيم باشا "مصطفى شعبان" أنها ستذهب لبيت والده رضوان، وأن القصر محرم عليها طالما به رائحة دم أبيها، وتركها حكيم تذهب إلى بيت أبيه بالفعل.

سمع واصل "رياض الخولي" اتفاق غراب "أحمد فهيم" مع فواز "أشرف زكي" بشأن المغارة، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وبعد أن أنهي غراب مكالمته مع فواز، سأله واصل كيف يحكم فى أمواله ويوزعها على كيفه، فأكد له غراب أنه يحاول أن يغريه فقط إلى أن يتخلص من حكيم، وهنا هدده واصل إذا شعر بالخيانة والغدر من ناحيته فلن يصمت وسيأخذ حقه.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الاحداث المثيرة، حيث أبلغ فواز "أشرف زكي" غراب " أحمد فهيم" مؤامرة حكيم باشا، بأنه أعطاه الزئبق الأحمر مقابل قتله، مما أثار غضب غراب، وقال له إنه يريد أن يدمر حياة حكيم ويقتله، وفي المقابل سيعطيه كل ما في المغارة.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025