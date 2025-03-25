شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 10.. إصابة إياد نصار من خالد كمال وتحوله للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وصول حسن عبد الودود "إياد نصار" وهند رضوان "ريهام عبد الغفور" وابنتها "منة" للقاهرة، يحاول حسن البحث عن صبحي، والبحث عن عمل ومسكن، إلى أن يساعدهم أحد الأشخاص في ذلك ويدعى "السايس"، وذلك خلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 10.

وخلال تلك الرحلة تقترب "منة" بشكل أكبر من حسن، ولكن ما لا يعلمه حسن أن لكل مكان في القاهرة أصول وكبار يجب الرجوع لهم من أجل النظام العام للمكان وهو ما يقوم به المعلم فارس "خالد كمال"، والذي يرفض فكرة إيجار حسن لمكان في منطقتهم والعمل بها أيضا دون معرفة أصله وفصله ويستد الكلام بين حسن وفارس، وهو ما يجعل الأخير يضربه بالمطواة وينتقل على إثرها حسن للمستشفى ومنها إلى القسم للبحث والكشف عما إذا كان لديه سوابق أو مطلوب فى أى جريمة.

وعلى الجانب الآخر ما زال حمادة كشري "فتحي عبد الوهاب" يبحث عن حسن وزوجته هند وابنتهما بكل الطرق للوصول إليهم، حتى وصل إلى أسامة أبو العطايا "ضياء عبد الخالق" وهو في النيابة ليعلم منه أن حسن وهند تزوجا بالفعل.

أحداث مسلسل ظلم المصطبة تدور في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.

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إصابة إياد نصار من خالد كمال وتحوله للنيابة



إصابة إياد نصار من خالد كمال وتحوله للنيابة