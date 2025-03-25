شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. سهر الصايغ تبلغ هاجر الشرنوبى بموت أبيها والثانية تنهار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث وصل خبر موت الجارحي "حمدي هيكل" كبير المطاريد إلى القصر، وبدأت برنسة "سهر الصايغ" في الصراخ عليه، وعندما نزلت صفا ولومة مسرعين يسألوها عن سبب صواتها، أخبرتها أن أبيها مات، فانهارت صفا وخرجت مسرعة من القصر هي ولومة، بينما قامت برنسة بأمر إخوتها بحر وسليم أن يذهبا للجبل حتى يكونا بجانب المغارة.

بدأت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بذهاب حكيم إلى فواز "أشرف زكي" وقام بإعطائه الزئبق الأحمر كهدية، مقابل أن يقتل غراب "أحمد فهيم"، ووعده أنه سيعطيه المومياوات وباقى الزئبق مقابل أن يحول كل أمواله إلى عملة بيتكوين، وأوصى ياسين "ميدو عادل" بعد انصراف فواز أن يكون حريصا لأن فواز من طبعه الغدر، ووعده ياسين أنه سيفعل كل ما بوسعه.

وكان قد صعد الجارحي كبير المطاريد إلى الجبل ليلاً، بعد زيارته لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، وعند صعوده كانوا الإرهابيون يترصدون له وقاموا بإطلاق النار عليه حتى لفظ أنفاسه، كما قاموا بإطلاق النار على كل المطاريد وماتوا جميعاً.

وكشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" القصر، وتوسلت إليه أن يظل في القصر، ولا يصعد للجبل خوفاً عليه، خاصة بعدما رأت لومة "يارا قاسم" في منامها أن الأرهابيون قتلوه، ولكن أكد لها الجارحي ضرورة صعوده للجبل وأن قدره سيراه في أي مكان.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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