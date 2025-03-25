شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. وحيد يتقدم لـ داليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأت داليا "فدوى عابد" خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، بتواجد وحيد "عبد الرحمن ظاظا" عند والدها ويتقدم لها، وسألته "أنت بتعمل إيه هنا" ليرد عليها "بتقدم ليكى ووالدك موافق"، لترتسم على وجهها ملامح الانبساط والسعادة.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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