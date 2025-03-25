شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: دورى فى قهوة المحطة صغير لكنه مؤثر والعمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان علاء مرسي أن مشاركته في مسلسل "قهوة المحطة" جاءت بسبب أهمية الدور رغم صغر مساحته، حيث يجسد شخصية أب مصري يناقش العلاقة بين الآباء والأبناء، ويسلط الضوء على كيفية تحقيق التفاهم بينهم.

وأضاف مرسي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو التعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري، بالإضافة إلى مشاركة نجوم كبار مثل بيومي فؤاد وأحمد غزي، مما جعله متحمسًا ليكون جزءًا من هذا العمل الذي يطرح قضايا اجتماعية مهمة.

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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