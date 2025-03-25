شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. نور محمود يعتذر لـ دنيا سمير غانم على أفعاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حازم "نور محمود " خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، لعايشة "دنيا سمير غانم" على أفعاله أثناء تواجدهما فى معبد فيلة، وحكى للطلاب قصة من جدارية المعبد ولكن لم يصدقوه لانها من تأليفه.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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