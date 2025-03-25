شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: أحرص على اختيار أدوارى بعناية.. والتغيرات فى الشخصيات تتطلب دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كارولين عزمي أن تقديم المشاهد الصعبة لا يعتمد فقط على الأداء الانفعالي، بل يتطلب تحديد ملامح الشخصية بدقة، سواء من حيث المكياج أو الملابس أو الإكسسوارات، لضمان تجسيدها بشكل واقعي.

وأضافت كارولين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لا تتعجل في اختيار أدوارها، حيث تتلقى العديد من العروض لكنها تحرص على انتقاء ما يناسبها، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم شخصيات جديدة تضيف إلى مشوارها الفني وتختلف عن تجاربها السابقة، وهو ما يجعلها تختار أدوارها بتركيز شديد.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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