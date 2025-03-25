شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. مصطفى شعبان يهدى أشرف زكى الزئبق الأحمر مقابل قتل غراب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بذهاب حكيم إلى فواز "أشرف زكي" وقام بإعطائه الزئبق الأحمر كهدية، مقابل أن يقتل غراب "أحمد فهيم"، ووعده أنه سيعطيه المومياوات وباقى الزئبق مقابل أن يحول كل أمواله إلى عملة بيتكوين، وأوصى ياسين "ميدو عادل" بعد انصراف فواز أن يكون حريصا لأن فواز من طبعه الغدر، ووعده ياسين أنه سيفعل كل ما بوسعه.

وكان قد صعد الجارحي كبير المطاريد إلى الجبل ليلاً، بعد زيارته لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، وعند صعوده كانوا الإرهابيون يترصدون له وقاموا بإطلاق النار عليه حتى لفظ أنفاسه، كما قاموا بإطلاق النار على كل المطاريد وماتوا جميعاً.

وكشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" القصر، وتوسلت إليه أن يظل في القصر، ولا يصعد للجبل خوفاً عليه، خاصة بعدما رأت لومة "يارا قاسم" في منامها أن الأرهابيون قتلوه، ولكن أكد لها الجارحي ضرورة صعوده للجبل وأن قدره سيراه في أي مكان.

قرر حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن يحول الأموال إلى بيتكوين، كما نصحه ابن عمه ياسين "ميدو عادل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، فطلب من ياسين أن يفتح له حساب على الفور، وسأله عن الشخص المسئول عنه في مصر، وبالفعل ذهب ياسين ليفتح الحساب، وتواصل حكيم مع الشخص المسئول وطلب مقابلته في المزرعة ليلاً.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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