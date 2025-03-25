شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. ياسمين صبري تكتشف زواج نيقولا معوض من صديقتها مها نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، كشف "محمد" محمد العمروسي، لـ "زينب" ياسمين صبري، بأن "أسامة" نيقولا معوض نقل بإحدى الفيلات التى اشتراها مع زوجته الجديدة وهو الأمر الذى كان صادماً بالنسبة لها.

اصطحب "محمد" "زينب" ياسمين صبري وصديقتها "رحاب" سمر مرسي، لمكان فيلا "أسامة" نيقولا معوض، وتركهما، نصحتها سمر باللجوء للمحامى لأنه وتجداه معهم مهم، ولكن "زينب" أصرت على الدخول، وقامت بدخول الفيلا وسألت "أسامة" على ابنها ورفض إعطائها أية معلومات، لتتفاجأ أثناء بحثها بالفيلا عن صديقتها "نانسى" مها نصار وتكتشف بأنها زوجة طليقها "أسامة".

وشهدت الحلقة ذهاب "زينب" ياسمين صبري وبرفقتها صديقتها "رحاب" سمر مرسي، لمكبت الشركة المسئول عن الكومباوند لحصول على عقود الفيلا التى وقعت عليها.

تفاجأ "محمد" محمد العمروسي، بها وطلبت منه مساعدته فى الحصول على الأوراق، ولكن فاجأها بأن "أسامة" نيقولا معوض اشترى 5 فيلات، أثناء تسببه فى رفده وقتها.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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