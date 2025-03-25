شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 25.. مصطفى شعبان يفجر الألغام بجانب واصل والإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

بعدما صعد واصل "رياض الخولي" إلى الإرهابيين في الجبل، ليحاولوا فك الألغام حتى يتمكنوا من دخول المغارة، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، كان قد رآهم حكيم وهو في سيارته فقرر أن يفجر الألغام بجوارهم، وبالفعل بعد التفجر انبطحوا أرضاً ونزل لهم حكيم من السيارة وأخبرهم ألّا أحد يستطيع دخول المغارة بدون إذنه وكان بإمكانه أن يفجرهم كلهم ولكنه لم يفعل.

كشفت الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث قررت حزينة "ماجدة منير" أن تترك القصر وتنصرف لبيتها في النجع، وأفصحت لبرنسة "سهر الصايغ" عن سبب قرارها، بأنها سمعتها هي وإخوتها وهم يتفقون على قتل جارحي، كبير المطاريد، وكشفت لها أنها سمعت سرهم الثاني وسبب نزولهم القاهرة، وهنا قامت برنسة بخنقها حتى تقول لها ما الذى سمعته بالظبط، مما جعل حزينة تصر على ترك القصر.

رفضت صفا "هاجر الشرنوبي" أن تصعد للقصر مرة أخرى، بعد موت أبيها الجارحي "حمدي هيكل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، وقالت لزوجها حكيم باشا "مصطفى شعبان" أنها ستذهب لبيت والده رضوان، وأن القصر محرم عليها طالما به رائحة دم أبيها، وتركها حكيم تذهب إلى بيت أبيه بالفعل.

سمع واصل "رياض الخولي" اتفاق غراب "أحمد فهيم" مع فواز "أشرف زكي" بشأن المغارة، وذلك خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وبعد أن أنهي غراب مكالمته مع فواز، سأله واصل كيف يحكم فى أمواله ويوزعها على كيفه، فأكد له غراب أنه يحاول أن يغريه فقط إلى أن يتخلص من حكيم، وهنا هدده واصل إذا شعر بالخيانة والغدر من ناحيته فلن يصمت وسيأخذ حقه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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