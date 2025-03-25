شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. حازم يخطط لترك الفيلا وشهد تتجسس عليه والان مع تفاصيل الخبر

تقابل كاريمان (إنجى كيوان)، فارس (كريم فهمى) في منزله وذلك خلال الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، وتخبره بأنها لم تعد تذهب للشركة منذ انقطاعه عنها، وأنها بدأت العمل في الشركة بسببه هو، ويبدو أن فارس فهم حديث كاريمان وتلميحاتها ويخبرها، أنه يمر بظروف صعبة حاليا وفكرة عودته إلى الشركة في المستقبل غير معروفة بالنسبة له.

يؤكد فارس لـ كاريمان أنه يراها دائماً مختلفة عن أختها رقية (نيكول سابا)، ويدافع عن ليل ويخبرها بأنه يعلم جيداً أن رقية وراء حبس ليها ويطلب منها إخباراها بذلك، وفى نفس الوقت تكشف الأحداث عن مراقبة شهد (منة عرفة) لـ حازم (محمود ياسين جونيور) بوضع كاميرا في غرفته، وتسمع ما قاله لإنجى حول رغبته في ترك الفيلا والعمل مع فارس في بيزنس جديد.

وخلال الحلقة 25 من مسلسل وتقابل حبيب، تذهب ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى فيلا أبو العزم مسرعة بمجرد مغادرة الحبس وإخلاء سبيلها من النيابة، خلال الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، وتصطحب بناتها سارة ونور معها، وترفض التحدث مع إجلال (أنوشكا) التي سألتها عن سبب ترك النيابة لها، وتغادر ليل المكان فيما بقى فارس مع والدته التي تصر على تشويه صورة ليل أمامه، ويكشف لها أنه أفلس بسبب وقوفه بجانب ليل.

ويواجه فارس والدته بموقفه الموافق لما فعله يوسف (خالد سليم) بإفساد صفقته وجعله يفلس، ويؤكد فارس لوالدته أنه بعد ما حدث ضده، قائلاً: "يوسف مش أخويا ولا انتوا عيلتى"، وسط صدمة كبيرة من إجلال، وفى نفس الوقت، تخبر شهد (منة عرفة)، رقية بخبر تواجد ليل في الفيلا وخروجها من الحبس لتنفعل رقية ولا تصدق ما حدث وتعنف مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) على خروج ليل من الحبس.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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