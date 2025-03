شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. فهد يعرف المتسبب فى محاولة قتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل فهد البطل إثارة كبيرة بعدما اكتشف فهد أن السبب وراء محاولة قتله كانت المعلمة بدارة التي أرسلت له شخصا ليقتله، إلا أنه أرسله لها في الثلاجة.

وكانت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل شهدت لقاء فهد وشقيقته راوية (كارولين عزمي) بوالدتهما وفاء (صفاء الطوخي) والكشف عن الحقيقة، ولكنهما ينقلان غضبهما منها بسبب زواجها من غلاب (أحمد عبد العزيز)، لتدافع عن نفسها بأنها تزوجته لخوفها وتسقط بصورة مفاجئة على الأرض متوفية.

يحضر غلاب بصحبة زوجته عجيبة (صفوة) بعد وفاة وفاء، وسط صدمة وانهيار من غلاب، حيث تعتبر الراحلة حب عمره، وبعد نقل جثمانها إلى المنزل يرفض الطبيب إعطاء تصريح الدفن ويخلف اتفاقه مع عجيبة التي قتلت وفاء بالسم، ويؤكد لغلاب أن هناك شبه جنائية وراء الوفاة وسيبلغ الشرطة بذلك، وبالفعل يتم التأكد من أن الوفاة لم تكن طبيعية وإنما نتيجة تناولها السم.

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

