شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب: كواليس مسلسل الكابتن لذيذة ومريحة وكلها ضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد الوهاب، عن كواليس مسلسل الكابتن، والعمل مع النجم أكرم حسنى، وقال أحمد عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365": "بمجرد ما أكرم حسنى كلمنى وافقت على الدور على طول وكان نفسى اشتغل معه من زمان بحبه جدا، والكواليس كلها ضحك و جميلة و مريحة و لذيذة وتخلى الواحد عاوز يروح يصور يعنى فى الكواليس في أكرم حسنى و معتز التونى كلها مضحكة، ومن كتر الضحك كانت المشاهد بنصور فيها أكثر من مرة".

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

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