شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. فارس يتبرأ من أخيه وعائلته والان مع تفاصيل الخبر

تذهب ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى فيلا أبو العزم مسرعة بمجرد مغادرة الحبس وإخلاء سبيلها من النيابة، خلال الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، وتصطحب بناتها سارة ونور معها، وترفض التحدث مع إجلال (أنوشكا) التي سألتها عن سبب ترك النيابة لها، وتغادر ليل المكان فيما بقى فارس (كريم فهمى) مع والدته التي تصر على تشويه صورة ليل أمامه، ويكشف لها أنه أفلس بسبب وقوفه بجانب ليل.

ويواجه فارس والدته بموقفه الموافق لما فعله يوسف (خالد سليم) بإفساد صفقته وجعله يفلس، ويؤكد فارس لوالدته أنه بعد ما حدث ضده، قائلاً: "يوسف مش أخويا ولا انتوا عيلتى"، وسط صدمة كبيرة من إجلال، وفى نفس الوقت، تخبر شهد (منة عرفة)، رقية (نيكول سابا) بخبر تواجد ليل في الفيلا وخروجها من الحبس لتنفعل رقية ولا تصدق ما حدث وتعنف مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) على خروج ليل من الحبس.

وخلال الحلقة 25 من مسلسل وتقابل حبيب، بحضور أحلام الصفدي (إلهام وجدى) إلى قسم الشرطة وغّيرت أقوالها بشأن ليل، حيث أكدت لرئيس المباحث أنها أعطت الخاتم الألماس هدية لـ ليل وأن اتهامها بالسرقة جاء بسبب تناولها أدوية اكتئاب تسبب تشوشا ذهنيا وأنها هيئ لها أن ليل هي من سرقة الخاتم ولذلك اتهمتها بالسرقة.

يتم اخلاء سبيل ليل من النيابة بعد تبرئتها من تهمة سرقة خاتم الألماس وكان في استقبالها فارس ووالدتها حنان سليمان وأختها فرح (بسنت شوقى)، وفى نفس الوقت يقدم فارس الفيديوهات التي تورط أحلام في قضايا منافية للآداب بغرض الربح، ليضرب فارس عصفورين بحجر واحد، الأول هو اخراج ليل من الحبس والثاني الإبلاغ عن أحلام وإدخالها السجن.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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