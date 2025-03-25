شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة: كل المشاهد مع أكرم حسنى فى الكابتن ضحك هيستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة آية سماحة،عن كواليس مسلسل الكابتن، و العمل مع النجم أكرم حسنى.

وقالت آية سماحة في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365": " مسلسل الكابتن وافقت على الورق على طول بسبب أكرم حسنى، و العمل معه كان قمة في الجمال و المتعة كلنا عيلة في التصوير و قعدنا كتير بروفات و وقت التصوير كلنا أصحاب و أكرم حسنى قد ايه هو إنسان وبيحب الناس اللى بتشتغل معه و إجتماعى و طيب هو مجمعنا كلنا و كل المشاهد اللى كان بيزعق ليا فيها كنت بضحك، وكنا طول الوقت في الكواليس ضحك هيستيرى، و سعيدة انى كنت جزء من فريق عمل الكابتن".



وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.

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