شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 10.. حسبو يدخل في نوبة بكاء بسبب بُعده عن ابنته سمحه والان مع تفاصيل الخبر

وجد حسبو "محمد محمود" سيد "عمرو وهبه" يقف أمام محل المعلم مدبولي "طارق النهري" في انتظار عمله الجديد، ليطلب منه الجلوس ويتحدثا عن تطورات علاقته بسوسن ابنة المعلم، ثم سأله سيد عن أخبار ابنته سمحة، خلال الحلقة العاشرة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية.

وغادر حسبو "محمد محمود" الجلسة ليدخل إلى محل المعلمة شفعات وينفرد بنفسه ويخرج صورة ابنته سمحة وينهمر في البكاء بسبب فقدان ابنته، وسط تعجب سيد "عمرو وهبه" من انسحاب عم حسبو المفاجئة من جلستهم.

وكانت الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، شهدت قيام عجوة "حسن أبو الروس"، إدلائه بأقواله فى تحقيقات النيابة، وكشف عن أن شفاعات "غادة عبد الرازق" لم تكن تحب إمام البلتاجى "يوسف عمر" ولكنها كانت تعشقه.

ويرى عجوة، أن ترك شفاعات لإمام، إمام حسد، أو خلافات زوجية، كاشفا عن أن شفاعات صرفت مليون جنيه لعلاج إمام. فيما تلجلج عجوة عند سؤاله عن منار "جورى بكر"، ونفى معرفته بها.

ووجه مدبولى "طارق النهري"، حديث شديد اللهجة لسيد "عمرو وهبه"، وأنه لولا توسط شفاعات "غادة عبد الرازق"، لما أعاده للعمل بالمحل، لما عمل بالمحل أبدا.



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