شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. المحامى يكشف لـ زينب خدعة أسامة لتوقيعها على التنازلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بذهاب "أسامة" نيقولا معوض لمنزله الجديد، وخلال المشهد ظهرت "نانسى" مها نصار بمنزله، حيث تبين زواجه منها.

انتقل المشهد إلى "زينب" ياسمين صبري وصديقاتها، وشرح المحامى لها عن خدعة "أسامة" لها بالحصول على توقيعها على أوراق تنازل عن كل حقوقها بما فيها تنازلها عن حضانة ابنها مقابل 2 مليون جنيه، وأخبرته إنها بالفعل وضعت بسحابها المبلغ فى نفس اليوم لكنه كان لتغطية شيك الفيلا، وبذلك حصل "أسامة" على ايصال حقيقي بدفع المبلغ لها.



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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