إصابة إياد نصار من خالد كمال وتحويله للنيابة.. أحداث الحلقة العاشرة من ظلم المصطبة

نقل "حسن" إلى المستشفى وتعرضه للاستجواب

مسلسل "ظلم المصطبة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:21 مساءً - بعد وصول حسن عبد الودود "" وهند رضوان "" وابنتها "منة" للقاهرة، يحاول حسن البحث عن صبحي، والبحث عن عمل ومسكن، إلى أن يساعدهم أحد الأشخاص في ذلك، ويدعى "السايس".وخلال تلك الرحلة، تقترب "منة" بشكل أكبر من حسن، ولكن ما لا يعلمه حسن أن لكل مكان في القاهرة أصولاً، وكباراً يجب الرجوع لهم؛ من أجل النظام العام للمكان، وهو ما يقوم به المعلم فارس "خالد كمال"، والذي يرفض فكرة إيجار حسن لمكان في منطقتهم والعمل بها أيضاً من دون معرفة أصله وفصله، ويشتد الكلام بين حسن وفارس، وهو ما يجعل الأخير يضربه بسلاح أبيض، وينتقل على إثرها حسن للمستشفى، ومنها إلى القسم للبحث عنه والكشف عما إذا كان لديه سوابق أو مطلوب في أي جريمة.وعلى الجانب الآخر، ما زال حمادة كشري "فتحي عبد الوهاب" يبحث عن حسن وزوجته هند وابنتهما بكل الطرق للوصول إليهم، حتى وصل إلى أسامة أبو العطايا "ضياء عبد الخالق"، وهو في النيابة، ليعلم منه أن حسن وهند تزوجا بالفعل.يمكنك قراءة: أحمد عبد الحميد لـ الخليج 365: تحديات ظلم المصطبة ممتعةأحداث المسلسل تدور في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف، وتحديداً بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالي، وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعي وإنساني لا يخلو من الصراعات.مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيفيْ الشرف دياب وأحمد فهيم.مسلسل "ظلم المصطبة" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».