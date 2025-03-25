مي عز الدين تُشيد بأداء أمينة خليل في "لام شمسية :" جبتي سقف التمثيل "

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية مي عز الدين عن إعجابها الشديد بأداء زميلتها الممثلة أمينة خليل في مسلسل "لام شمسية"، الذي يُعرض خلال موسم دراما رمضان 2025، معتبرة أن أمينة قدمت أداءً إستثنائياً خاصة في أحد مشاهد الحلقة الثامنة، وكتبت مي عبر خاصية الحالة على حسابها : "كنتي قدها وقدود، جبتي سقف التمثيل، وأوصيكم بثاني مشهد في الحلقة 8، أبدعتِ، ربنا يحميكي".

وردّت أمينة خليل على رسالتها قائلة: "إيه يا شيخة جدعنتك ولذاذتك دي، هو لسه في كده؟ أحبك من أعماق قلبي".

مي عز الدين لم تكتفِ بالإشادة بأمينة خليل، بل وجّهت أيضاً كلمات دعم للطفل علي البيلي، أحد أبطال العمل، بعد لقائهما في حفل سحور جمع عدد من نجوم المسلسل، حيث قالت له: "أنا فخورة بيك، وأشاهدك كل يوم، وأتابع حسابك على إنستغرام، أحسنت وربنا يحميك".

الطفل علي البيلي يجسّد شخصية "يوسف"، الذي يتعرض في بداية المسلسل لحادث مأساوي، ويتمحور حوله خط درامي حساس، نال تعاطف الجمهور منذ الحلقة الأولى.

"لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إلى جانب أمينة خليل كل من أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وأسيل عمران. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية معقدة بحساسية وواقعية، ولاقى تفاعلاً واسعاً منذ بدء عرضه.