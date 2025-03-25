ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة السورية مرح جبر عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي عاشتها بعد مشاركتها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، مشيرة إلى أن الدور كلّفها الابتعاد عن سوريا لسنوات، قبل أن تتمكن من العودة أواخر العام الماضي، وفي مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون العربي، أوضحت جبر أنها كانت مدركة للعواقب قبل قبول الدور، حيث تلقت تحذيرات من صُنّاع العمل بأنها قد تواجه صعوبات في العودة إلى البلاد بعد عرض المسلسل.
رغم ذلك، أعجبت بشخصية الصحفية "ماريا" وقررت خوض التجربة بعد دعم عائلتها والمقربين منها، وأكدت أنها عاشت حالة من التوتر بعد عرض المسلسل، وكانت تخشى على عائلتها التي بقيت داخل سوريا، خاصة مع الجدل الكبير الذي أثاره العمل في الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر مرح جبر تروي كواليس مشاركتها في "ابتسم أيها الجنرال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.