مرح جبر تروي كواليس مشاركتها في "ابتسم أيها الجنرال"

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة السورية مرح جبر عن تفاصيل المرحلة الصعبة التي عاشتها بعد مشاركتها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، مشيرة إلى أن الدور كلّفها الابتعاد عن سوريا لسنوات، قبل أن تتمكن من العودة أواخر العام الماضي، وفي مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون العربي، أوضحت جبر أنها كانت مدركة للعواقب قبل قبول الدور، حيث تلقت تحذيرات من صُنّاع العمل بأنها قد تواجه صعوبات في العودة إلى البلاد بعد عرض المسلسل.

رغم ذلك، أعجبت بشخصية الصحفية "ماريا" وقررت خوض التجربة بعد دعم عائلتها والمقربين منها، وأكدت أنها عاشت حالة من التوتر بعد عرض المسلسل، وكانت تخشى على عائلتها التي بقيت داخل سوريا، خاصة مع الجدل الكبير الذي أثاره العمل في الداخل.