شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. إخلاء سبيل ليل من النيابة بمساعدة فارس والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة 25 من مسلسل وتقابل حبيب، بحضور أحلام الصفدي (إلهام وجدى) إلى قسم الشرطة وغّيرت أقوالها بشأن ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث أكدت لرئيس المباحث أنها أعطت الخاتم الألماس هدية لـ ليل وأن اتهامها بالسرقة جاء بسبب تناولها أدوية اكتئاب تسبب تشوشا ذهنيا وأنها هيئ لها أن ليل هي من سرقة الخاتم ولذلك اتهمتها بالسرقة.

يتم اخلاء سبيل ليل من النيابة بعد تبرئتها من تهمة سرقة خاتم الألماس وكان في استقبالها فارس ووالدتها حنان سليمان وأختها فرح (بسنت شوقى)، وفى نفس الوقت يقدم فارس الفيديوهات التي تورط أحلام في قضايا منافية للآداب بغرض الربح، ليضرب فارس عصفورين بحجر واحد، الأول هو اخراج ليل من الحبس والثاني الإبلاغ عن أحلام وإدخالها السجن.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25

كشفت الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، عن تخطيط رقية (نيكول سابا) لمضايقة ليل مرة أخرى من داخل الحبس، حيث يخبرها مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) أنها وجد سيدة تدخل على ليل الحبس وتعطيها علقة موت، وتؤكد رقية أن هذه السيدة اذا قتلت ليل في الحبس ستكون سعيدة بذلك.

تتحدث رقية مع مدير أعمالها خالد عن سبب كرهها لـ ليل وأنه ليس بسبب الغيرة على يوسف، وانما لأنها تراها شبح ضحيتها وتريد التخلص منها، وينتقل المشهد إلى الحبس وتظهر السيدة التي تم تكليفها بضرب ليل وتذهب لها، ولكن رئيس المباحث يشعر بوجود شيء ما بسبب السيدة التي دخلت الحبس من أجل ليل، ويصطحبها رئيس المباحث معه خارج الحبس.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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