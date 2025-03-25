شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 11.. نسمة تأخذ غرفة نديم فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذت نسمة " أميرة أديب" خلال الحلقة الحادية عشر، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، غرفة نديم الذى حجزه والده له خلال رحلة أسوان، ويسلم دكتور حازم " نور محمود" الغرف للطلاب.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON فى تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها فى مصر.



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكى وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسى عكيله وإخراج أحمد الجندى.

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