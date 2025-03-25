شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان الصرخة وتحتوى على مشاهد إيذاء النفس.. الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعنوان "الصرخة"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات، وأن هذه الحلقة بها محتوي يتعلق بإيذاء النفس، وحذر القائمين على المسلسل أنه في حال الشعور بأي انزعاج يرجي طلب المساعدة من شخص موثوق أو متخصص في الصحة النفسية.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 9 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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