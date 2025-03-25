شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة العاشرة.. رباب تؤذى نفسها جسدياً بعد تهديدات وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بعنف جسدي للنجمة يسرا اللوزى "رباب" ومحاولاتها في قتل نفسها وتهشيم غرفتها بعد حوارها مع زوجها "محمد شاهين – وسام" وتهديده لها بوضعها في مصحة نفسي، ليفتح غرفة النوم ويراها ملقية على الأرض ومغشى عليها ليتركها ويغلق باب الغرفة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 10 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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صدمة شاهين



وسام الالفي مع رباب



وسام ورباب