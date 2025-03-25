شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية.. تعنيف من هبة لـ نيللى بسبب منشورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، تعنيف من "آسيل عمران – هبة" للنجمة "أمينة خليل – نيللى" على منشورها الذى نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك، ووصفته بطفولتها المشوهة بسبب تعرضها للتحرش والعنف الجنسي في طفولتها، ليظهر الثلاثى فى حالة من التوتر والصدمة بسبب المنشور.

وسرعان ما انتقلت الاحداث الى منزل "محمد شاهين – وسام" بعد تساؤلات من ابنته ياسمينا العبد "زينة" على منشور نيللي لينفي الجميع لها كل تساؤلات البوست، بعد ان ظهر الكثير من التوتر بينهم، لينتهي النقاش بإن زينة ستدعم نيللي في منشورها.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 10 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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اسيل عمران



شاهين