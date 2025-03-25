شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. ليل تنجو من مخطط رقية داخل الحبس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، عن تخطيط رقية (نيكول سابا) لمضايقة ليل (ياسمين عبد العزيز) مرة أخرى من داخل الحبس، حيث يخبرها مدير اعمالها خالد (أحمد عبد الله) أنها وجد سيدة تدخل على ليل الحبس وتعطيها علقة موت، وتؤكد رقية أن هذه السيدة اذا قتلت ليل في الحبس ستكون سعيدة بذلك.

تتحدث رقية مع مدير أعمالها خالد عن سبب كرهها لـ ليل وأنه ليس بسبب الغيرة على يوسف، وانما لأنها تراها شبح ضحيتها وتريد التخلص منها، وينتقل المشهد إلى الحبس وتظهر السيدة التي تم تكليفها بضرب ليل وتذهب لها، ولكن رئيس المباحث يشعر بوجود شيء ما بسبب السيدة التي دخلت الحبس من أجل ليل، ويصطحبها رئيس المباحث معه خارج الحبس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25

تطورت الأحداث الحلقة 25 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يستطيع فارس (كريم فهمى) الوصول إلى مكان أحلام الصفدي (إلهام وجدي) التي ادعت سرقة ليل لها وأدخلتها السجن، حيث يحصل فارس على معلومات وفيديوهات تورط أحلام في قضايا آداب، وذلك من أبو سليم الشخص الذى لجأ له فارس لمساعدته واتضح أن هذا الشخص يعرف أحلام جيداً وبينهما أعمال غير مشروعة.

يذهب فارس إلى منزل أحلام ويرسل لها فيديو من الذى حصل عليهم من أبو سليم، ويهددها إذا لم تغير أقوالها في القسم وتبرئ ليل من تهمة السرقة سيخرج جميع الفيديوهات التي تكشف عن نشاطاتها الغير مشروعة والمنافية للآداب ويٌدخلها السجن مباشرة، ويسألها عن الذى طلب منها توريط لتخبره لتخبره بأنه شخص إيطالي يدعى رومانا، كما يسألها أيضاً عن رقية لترد بأنها سمعت هذا الاسم قبل ذلك.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما فى تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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