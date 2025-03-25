شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من مسلسل لام شمسية.. يوسف يتعرض لمضايقات من زملائه بسبب منشور نيللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مضايقات من زملاء الطفل يوسف في المدرسة بسبب البوست الذي نشرته "أمينة خليل – نيللي" عبر حسابها بموقع فيس بوك تتحدث فيه عن تعرضها للتحرش في طفولتها، بالإضافة إلى تعرض الطفل يوسف للتحرش الجنسي من شخص ما، ليثر موجه سخرية ومضايقات من زملاء يوسف في المدرسة.

وسرعان ما انتقلت الاحداث الى مشهد جمع كل من "صفاء الطوخي – ميس نادية" وأمينة خليل "نيللي" في مكتب الأولي، لتحذرها من المنشور وتهددها بالرفد في حال استمرارها في تلك الأفعال.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 9 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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ميس نادية