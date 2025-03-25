شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة العاشرة.. وسام يهدد رباب بوضعها فى مصحة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشادات كلامية بين "محمد شاهين – وسام" وزوجته "يسرا اللوزي – رباب" الذي وبخها على الكاميرا التي وضعتها داخل غرفة نوم ابنتهم "ياسمينا العبد – زينة"، لترد عليه بأنها ستقوم بفضيحته على افعاله، وهي المرة الاولي التي تواجه رباب فيها وسام على افعاله.

وسرعان ما رد "وسام الالفي" على زوجته وهددها بانه سيقوم بسجن "امينة خليل – نيللي"، لتنفعل عليه "رباب" وتهدده بانها ستقوم بفضيحته، ليصدمها وسام بأنها لن تجرأ على ذلك وأنه سيقوم بوضعها في مصحة نفسية في حال حديثها مع ابنتهم "زينة".

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 10 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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وسام الالفي مع رباب



وسام مع رباب