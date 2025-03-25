شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 10.. ولاء الشريف تطلب قتل شقيقها شمس من خلال راجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من اخراج ماندو العدل، وانتاج سينرجى، أحداثا مثيرة، حيث ذهبت حنان إلى المعلم راجح، لتسأله، أنه مازال يرغب فى الزواج منها، ليقول لها انه يحبها منذ زمن، لتطلب منه اذا أراد الزواج منه أن يكون مهرها قتل شقيقها شكس انتقاما منه الذى تسبب فى قتل ابنها.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.



مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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