شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 26.. مقبولة تزور والدة عبد الستار الكف فى دار المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، زيارة مقبولة "سما إبراهيم" لوالدة طليقها عبد الستار الكف "محمد هنيدي" في إحدى دور المسنين، حيث تعجبت من تذكرها لها بعد طول السنين التي انقطعت عنها فيها.

وسألت مقبولة والدة عبد الستار الكف، عما إذا كان تغير للأفضل بالفعل، حيث أوضحت لها أمه، أنه ربما يكون تغير بفعل مرور الأيام.

وكانت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذى يعرض على منصة watch it، شهدت عرض سعد الحامي "صبرى فواز"، على زوجته الثانية جليلة "جيهان خليل" الطلاق، وأن تحصل على حقوقها كاملة.

وألقى سعد الحامى "صبرى فواز"، يمين الطلاق على زوجته الثانية جليلة "جيهان خليل".

وأثنت مقبولة "سما إبراهيم" على سعد الحامى بعد طلاقه جليلة، وطلبت منه أن يكون طلقها ثلاث طلقات، إلا أنه طلب منها إنهاء موضوع الشيكات، رفضت مقبولة ذلك وأرجأ إنهاء موضوع الشيكات لباكر.

واعترف كريم العمرى "رمزي" لميرفت عبد الرحيم غلاب "إلهام وجدى"، بأنه حبها بجد، كما أعترف أنه كان يمثل فى البداية أنه يحبها وذلك بإيعاز من سعد الحامى "صبرى فواز".

وأخبرها كريم، أنه لم يقدم لسعد الحامى أى معلومات تؤذيها، ورغم ذلك تعرضت لصدمة ودخلت فى موجة من البكاء.

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