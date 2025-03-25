شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 10.. نيللى تسترجع ذكرياتها مع شقيقها عن تحرشها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشهد جمع بين "أمينة خليل – نيللى" وشقيقها ليتحدث معها عن البوست الذى نشرته سابقاً فى محاوله منه لمعرفة تفاصيل تحرشها فى طفولتها، لترد عليه بنسيانها لكل تلك المرحلة، لتنتقل الاحداث إلى مشهد جمع بين الطفل يوسف ووالده "احمد السعدني – طارق" حيث لعبا سوياً مباراة بلايستيشن.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 10 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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الطفل يوسف ومباراة بلاستيشن



طارق