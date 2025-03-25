شكرا لقرائتكم خبر عن مخلص مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24 والان مع تفاصيل الخبر

تطورات كبيرة شهدتها الحلقة الـ24 من مسلسل وتقابل حبيب، خاصة بعدما تم القبض على ليل (ياسمين عبد العزيز) بتهمة سرقة عقد ألماس خاص بالسيدة أحلام الصفدي (إلهام وجدي)، حيث أبلغت الأخيرة على ليل والتهمتها بالسرقة رغم أنها هى من أعطتها الخاتم كهدية ضمن أجرها على تغيير ديكورات شقتها، ولكن يبدو أن هناك شخصا حرض أحلام على ليل.

تنكر ليل في النيابة سرقة الخاتم أنها حصلت عليه كهدية من أحلام بسبب مجهودها فى تغيير ديكورات شقتها، وتطلب ليل مواجهة أحلام التي تحضر بالفعل إلى قسم الشرطة وتتعرف على الخاتم، وتواجه ليل بأنها فتحت لها بيتها وأمنت لها على أموالها وفى النهاية تسرقها، وسط ذهول وصدمة من ليل التي تشعر بالظلم والافتراء لأنها لم تسرق الخاتم.

تعرض يوسف (خالد سليم) لصدمة كبيرة بعد وصول خبر القبض على ليل، حيث انتفض وقرر الذهاب لها في القسم، خاصة أنها والدة بناته، كما أنه لا يصدق أنها تسرق من الأساس، ولكن زوجته رقية (نيكول سابا) منعته وأجبرته على عدم الذهاب وإلا ستعتبر أنه لا يحبها ويبحث عن الوقوف بجانب عدوتها، وفى نفس الوقت، ترفض رقية تكليف يوسف المحامي الخاص به لمساعدة ليل في القضية، ويرضخ يوسف في النهاية لأوامر زوجته رقية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

وخلال الحلقة، منعت إجلال (أنوشكا) من ذهاب بنات ليل مع خالتهما فرح (بسنت شوقى) التي حضرت إلى الفيلا من أجل اصطحاب سارة ونور معها بناء على رغبة ليل، عندما علمت إجلال بتواجد فرح في استراحة الفيلا من أجل اصطحاب بنات ليل، ذهبت مسرعة إلى هناك بعدما أمرت الحرس بإغلاق باب الاستراحة وعدم السماح لفرح بالخروج، وتحضر إجلال وتمنع فرح من اصطحاب البنات.

وخلال الحلقة الـ24 من مسلسل وتقابل حبيب، ذهب فارس (كريم فهمي) إلى قسم الشرطة ويؤكد لـ ليل أنه على يقين من براءتها من هذه التهمة، وبدأ محاولاته لإخراجها من الحبس، بعدما شك أن هناك شخصا وراء ما حدث، وأنه من حرض إلهام على تقديم البلاغ ضد ليل، وتذكر شخص ما من الممكن مساعدته في الأمر، وبالفعل ذهب لمقابلته وسأله هل يعرف أحلام الصفدى ليجيب هذا الشخص أنه يعرفها جيداً وطالما يعرفها ستكون الأمور سهلة في الحل لتشهد أزمة ليل انفراجة.

كشفت الأحداث فى نهايتها عن تورط رقية فى التحريض على ليل لحبسها، حيث ظهرت رقية وهي تتحدث مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) وتخبره بأن يبعد أحلام عن العين، ويجعلها لا ترد على أى اتصالات، إضافة إلى حديث يدور بينها وبين أختها كاريمان (إنجى كيوان) حيث سألتها الأخيرة، عن وجود يد لها فيما حدث لـ ليل، لتجيب رقية إجابة غير مباشرة بأنها فعلت ذلك في الوقت الذي سمع فيه يوسف الحديث.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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