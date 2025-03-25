شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مسلسل شباب امرأة الحلقة 9 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، قيام عجوة "حسن أبو الروس"، إدلائه بأقواله فى تحقيقات النيابة، وكشف عن أن شفاعات "غادة عبد الرازق" لم تكن تحب إمام البلتاجى "يوسف عمر" ولكنها كانت تعشقه.

ويرى عجوة، أن ترك شفاعات لإمام، إمام حسد، أو خلافات زوجية، كاشفا عن أن شفاعات صرفت مليون جنيه لعلاج إمام. فيما تلجلج عجوة عند سؤاله عن منار "جورى بكر"، ونفى معرفته بها.

كانت الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة شهدت وقوع حامد فى يد البلطجية الذين استأجرهم لسرقة محل شفاعات "غادة عبد الرازق" فى الحجز بعدما تم القبض عليه فى الحلقة الماضية. وبدأ البلطجية فى تخويف حامد وتهديده للاعتراف على نفسه لتخليصهم من الحبس.

ووجه مدبولى "طارق النهري"، حديث شديد اللهجة لسيد "عمرو وهبه"، وأنه لولا توسط شفاعات "غادة عبد الرازق"، لما أعاده للعمل بالمحل، لما عمل بالمحل أبدا.

وطلب سيد من مدبولى كل الضمانات، بأنه سيتزوج ابنته دون أن يأخذ أى أموال منها، وأن الزواج ليس بهدف الطمع فيه. وتطوعت شفاعات بدفع تكاليف الفرح كلها. وشنت أم سامحة هجوما حادا، على زوجها حسبو "محمد محمود"، وبدأت معايرته بأنه باع ابنته سامحة بسبب مزاجه وحبسه بسبب حب واحدة أخرى غير أمه.

وألقت اللوم عليه، وأكدت أنها حافظت على السر، مما أكد حسبو أنه يريد الاطمئنان على ابنته، فيما طلبت أم سامحة، أن يبتعد عنهم. وطلب حامد "محمود حافظ"، إعادة زوجته غالية "رانيا منصور" بعد طلاقها، بحجة أنه ردها لأن الطلاق لم يقع بالإكراه.

وهدد حامد، والدها مدبولى "طارق النهري"، بطلبها فى بيت الطاعة إذا لم تذهب معه. وأخبر عجوة "حسن أبو الروس"، شفاعات "غادة عبد الرازق"، بأن أمينة والدة الدكتور إمام "يوسف عمر" حالتها صعبة وطلب طبيب صديق الدكتور إمام بعلاجها فى مصر.

وتحدث عن أنه يجب حجزها فى العناية المركزة وتتطلب عملية جراحية بمبالغ كبيرة. وقدمت شفاعات مبلغ كبير، لعجوة، وطلبت تقديم العلاج لوالدة إمام.

وعاتب الدكتور حاتم "يوسف عثمان"، لسلوى "داليا شوقي"، لتعمد عدم الرد عليه، وحجتها الانشغال فى الرسالة.

وأعرب الدكتور حاتم عن غضبه بعدم اهتمامها، وطلب فهم تجاهلها له، واتهمها باللعب بمشاعره.



وتم نقل الحاجة أمينة والدة الدكتور إمام "يوسف عمر" إلى المستشفى لتلقى العلاج. وزارت شفاعات "غادة عبد الرازق" والدة إمام فى المستشفى، وشعرت شفاعات بالغيرة فى وجود عم إمام وابنته سلوى "داليا شوقى".

وعندما شعرت سلوى بفقدان الأمل فى جذب الدكتور إمام، بدأ قلبها يلين للدكتور حاتم "يوسف عثمان". وعاتب الدكتور حاتم "يوسف عثمان"، لسلوى "داليا شوقي"، لتعمد عدم الرد عليه، وحجتها الانشغال فى الرسالة.

وأعرب الدكتور حاتم عن غضبه بعدم اهتمامها، وطلب فهم تجاهلها له، واتهمها باللعب بمشاعره. وأخبر عجوة "حسن أبو الروس"، شفاعات "غادة عبد الرازق"، بأن أمينة والدة الدكتور إمام "يوسف عمر" حالتها صعبة وطلب طبيب صديق الدكتور إمام بعلاجها فى مصر. وتحدث عن أنه يجب حجزها فى العناية المركزة وتتطلب عملية جراحية بمبالغ كبيرة. وقدمت شفاعات مبلغ كبير، لعجوة، وطلبت تقديم العلاج لوالدة إمام.



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