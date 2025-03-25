شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مسلسل حسبة عمرى الحلقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل حسبة عمري، المذاع على قناة DMC وWatch it الرقمية، اعتذر "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، لـ"هند"، الفنانة روجينا، ولكن تطلب منه الطلاق بعد أن وصل صورة إلى "منتصر"، الفنان محمود البزاوي، وهى هند معها شاب فى شقة.

رمى "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، يمين الطلاق على زوجته "هند"، الفنانة روجينا، وطلبت منه حصولها على حقها الشرعى وبالقانون. طلبت"هند"، الفنانة روجينا، الطلاق من "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، وحصولها على حقتها حسب الشرع والقانون.

وتعترض هند، على حسبة عمرها وشقها وسنين عمرها التى راحت، كيف تحسبها، وتعطيها مؤخر بسنة 1990، والمبلغ لا يجيب هاتف فى وقتنا الحاضر، ونفقة متعة لاتعيشها عام بطولها، وهذا يرضى الله بعد 25 سنة زواج يرضى الله، ومن يستاهل النصف فى ورثه، ويطلب منها رضها على قدر استطاعته بشرط عدم معرفه أولاده.

طلب "الجندي"، الفنان محمد رضوان، "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل بمشاركة طليقته "هند"، الفنانة روجينا بمشاركته فى مشروع النحت الخاص به لأن تخصصها اتفاق مع العملاء. ويقترح الجندى على فاروق بمكالمة هند من أجل المشاركة فى مشروعه.

طلب "منتصر"، الفنان محمود البزاوى، المحامى الخاص بـ"هند"، الفنانة روجينا بمقابلتها. اخبر "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، و"هند"، الفنانة روجينا، أبنائهما بخبر طلاقهما. ويطلب حسن ابن هند من والده فاروق بترك المنزل لوالدته، وكل فرد له حياته الخاصة، والقانون يفصل بينهما بالعدل.

وكانت الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمرى، المذاع على قناة DMC وWatch it الرقمية، بدأت باعتذار "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، للفنانة رانيا فريد شوقى ضيفة الشرف، عما بدرت منه زوجته "هند"، الفنان روجينا، بإرسال لها كلام جارح على الواتس الخاص بها من هاتفة.

وعاتبت رانيا فريد شوقى، الفنان عمرو عبد الجليل عن إنهاء علاقته بها قبل الزواج من "هند"، الفنانة روجينا، وقامت بدلق المياه على وجه "فاروق"، وذهبت من الكافية. وصلت رسالة لـ"هند"، الفنانة روجينا، على هاتفية، وتقوم بفتحها وتجد فيديو من زوجها "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، يوضح لها بأنه قام بشراء شقة جديدة لها، وتستعجب "هند"، من حديثه.

ورد "الجندي"، الفنان محمود البزاوى، على سبب الفيديو المرسل بأن زوجها فاروق يطلبها لبيت الطاعة فى هذه الشقة، ويعتبر هذا شغل رخيص جدا. دخل "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل شقته ويجدها خاوية بدون أى عفش بها، ويستعجب عما حدث فى الشقة.

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