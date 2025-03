شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. متى تبلغ كناريا عن فهد وتتهمه بقتل والدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تطورت العلاقة بين كناريا (ميرنا نور الدين) وزوجها فهد (أحمد العوضى) بشكل كبير خلال أحداث مسلسل فهد البطل، خاصة بعدما كشفت ولاء (ريم عامر) لأختها كناريا أن فهد هو الذى قتل والدهما شوقى (حجاج عبد العظيم) بدفعه أمام السيارة التى صدمته، حيث أرادت ولاء الانتقام من فهد على رفضه لها بعدما كشفت عن حبها لها ورغبتها فى الزواج منه وتحريضه على تطليق كناريا.

كناريا أصبحت تواجه تحريضا من أختها وكذلك طليقها هاشم (مجدى بدر) ضد فهد للانتقام منه والحصول على حق والده، وفكرت كناريا في كشف سر فهد لتوفيق التمساح (محمود البزاوى) ولكنها تراجعت واكتفت بترك شقتها وطلب الطلاق من فهد الذى يرفض الأمر، فمتى ستنتقم كناريا من فهد وتذهب للإبلاغ عنه وتتهمه أمام النيابة بأنه قتل والدها لاسيما وأن هذا المشهد ظهر في البرومو فهل سيكون في الحلقة 25 اليوم أم في الحلقة التالية؟.

مسلسل فهد البطل الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل لقاء فهد وشقيقته راوية (كارولين عزمي) بوالدتهما وفاء (صفاء الطوخي) والكشف عن الحقيقة، ولكنهما ينقلان غضبهما منها بسبب زواجها من غلاب (أحمد عبد العزيز) لتدافع عن نفسها بأنها تزوجته لخوفها وتسقط بصورة مفاجئة على الأرض متوفية.

يحضر غلاب بصحبة زوجته عجيبة (صفوة) بعد وفاة وفاء، وسط صدمة وانهيار من غلاب حيث تعتبر الراحلة حب عمره، وبعد نقل جثمانها إلى المنزل يرفض الطبيب إعطاء تصريح الدفن ويخلف اتفاقه مع عجيبة التي قتلت وفاء بالسم، ويؤكد لغلاب أن هناك شبه جنائية وراء الوفاة وسيبلغ الشرطة بذلك وبالفعل يتم التأكد من أن الوفاة لم تكن طبيعية وإنما نتيجة تناولها السم.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

